17-летняя фотограф из России выиграла международную регбийную премию

Российская фотограф Арина Чистякова одержала победу в международном конкурсе Rugby Photographer Of The Year, организатором которого является престижное издание The Rugby Journal. Юная 17-летняя мастер фотографии из России была признана лучшим молодым автором снимка 2019 года.



На британское жюри произвел впечатление кадр россиянки, сделанный на матче Федеральной регбийной лиги между московским "Локомотивом", клубным фотографом которого она и является, и ступинским "Соколом". Встреча проходила на столичном стадионе "Локомотив-Перово".

Чистякова стала единственным представителем России, ставшим лауреатом премии.



Как сообщает страница "железнодорожников" в Instagram, снимок Чистяковой станет участником выставки в Музее регби, расположенном на 82-тысячном лондонском стадионе "Твикенхэм". Эта арена является домашней для сборной Англии по регби.