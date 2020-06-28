28 июня 202009:45

Из Филадельфии – в Уфу. Воробьев будет играть за "Салават Юлаев"

gorobzor.ru

Нападающий Михаил Воробьев, который в заокеанской НХЛ входит в систему клуба "Филадельфия Флайерз", возвращается в Россию и уже подписал контракт с уфимским "Салаватом Юлаевым". Соглашение рассчитано на 3 года и, по разным данным, зарплата игрока составит от 35 до 40 млн рублей в год.

Воробьев является воспитанником "Салавата", но три сезона 23-летний хоккеист провел в системе "Филадельфии". Нынешним летом завершается его контракт новичка с "Флайерс", и Михаил может стать ограниченно свободным агентом, сообщает Gorobzor.Ru. В НХЛ он сыграл за "летчиков" 35 матчей, после чего был отправлен в фарм-клуб в Американской хоккейной лиге.

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