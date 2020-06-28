После боя – в больницу. Порье и Хукер госпитализированы

Матчевая встреча двух бойцов смешанных единоборств Дастина Порье и Дэна Хукера на турнире UFC on ESPN 12, завершившаяся победой первого, оказалась для обоих спортсменов весьма проблемной: и победитель, и проигравший после боя были госпитализированы, получив многочисленные гематомы и другие мелкие травмы.

Надо сказать, что пять раундов стали нелегким испытанием для атлетов. По числу акцентированных точных ударов (308) этот поединок вошел в Топ-3 в истории легкого веса. На первом месте в списке матч-реванш между Порье и Максом Холлоуэем – 359 ударов. На втором – бой между Тони Фергюсоном и Рафаэлем Дос Аньосом – 320 точных удара.

Пока медики не сообщают, сколько времени предстоит провести в больнице Порье и Хукеру. Скорее всего, им окажут первичную помощь, но, возможно, лечение бойцов может затянуться.