Испытатели вакцины от COVID проголосовали по поправкам к Конституции

В филиале военного госпиталя имени Бурденко, где сейчас проходят клинические испытания российской вакцины от коронавируса COVID-19, провели голосование по поправкам к Конституции.

По данным Минобороны, медики контролировали соблюдение санитарных требований. Все члены выездной комиссии были в специальной экипировке. Перед процедурой брошюры, бланки, урны и ручки дополнительно обрабатывали, передает телеканал "Россия 24".

Эксперимент проходит с начала июня. Участвуют только добровольцы. Две недели они провели на изоляции. После этого, первой группе вакцину ввели 18 июня, второй — 23. По словам врачей, осложнений или побочных реакций нет. Завершить исследования планируют до конца июля.