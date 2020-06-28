Ливни с грозой и градом ожидаются в Москве в воскресенье

Москву и Подмосковье сегодня ожидают гроза, ливни, град и шквальный ветер, сообщает Центр погоды ФОБОС. На погоду региона окажет влияние приближающийся с севера холодный атмосферный фронт​​​. Ожидается северный ветер 3—8 метров в секунду. Давление понижается, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Днем в столице будет +28 градусов.

В Подмосковье ветер может достигать 20 метров в секунду — экстренное предупреждение о грозе с градом и ветре уже распространило МЧС. Сохранится жаркая погода, до +29 градусов.

МЧС напоминает, что при грозе нельзя купаться в водоемах, бегать и ездить на велосипеде. При порывах ветра не стоит находиться поблизости от деревьев и шатких конструкций.

Ранее синоптики рассказали, чего ждать российским регионам от погоды в июле.