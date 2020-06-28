Опасный обгон привел к гибели двух человек на трассе Пермь – Екатеринбург. Видео

Опубликованы кадры с регистратора фуры, лоб в лоб столкнувшейся с фургоном на трассе Пермь – Екатеринбург. Авария, унесшая две жизни, произошла утром в субботу, 27 июня, в Свердловской области.

Судя по кадрам, водитель автомобиля Hyundai Porter выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать грузовик. Заметив большегруз, двигавшийся ему навстречу, он начал тормозить и не справился с управлением.

Фургон выехал на обочину, врезался в ограждение и отскочил обратно на проезжую часть, где и столкнулся с фурой.

Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, в результате инцидента погибли два человека – мужчина 1986 года рождения, находившийся за рулем Hyundai, и его пассажирка 1988 года рождения.