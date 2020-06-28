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Аварии и ДТП 39 минут назад

28 июня 202010:40

На Кубани трактор с горящими прицепами спалил пшеничное поле. Видео

Youtube/Живое Видео

В Краснодарском крае под станицей Казанская очевидцы сняли на видео виляющий трактор с прицепами, в которых горело сухое сено.

 

Водитель, отчаянно крутя руль, пытался разбросать полыхающий груз, и огонь, по информации издания "Живая Кубань", перекинулся на пшеничное поле. Часть урожая сгорела.

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