На Кубани трактор с горящими прицепами спалил пшеничное поле. Видео

В Краснодарском крае под станицей Казанская очевидцы сняли на видео виляющий трактор с прицепами, в которых горело сухое сено.

Водитель, отчаянно крутя руль, пытался разбросать полыхающий груз, и огонь, по информации издания "Живая Кубань", перекинулся на пшеничное поле. Часть урожая сгорела.