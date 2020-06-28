Путин: главное – сохранить жизнь и здоровье людей, остальное решим

Жизнь и здоровье граждан лежит в основе каждого государства, и это – основной приоритет. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о выборе между спасением жизней и спасением экономики во время кризиса и пандемии.

Путин ответил, что не испытывал трудностей с этим выбором.

"Жизнь, здоровье граждан лежит в основе каждого государства. Любого государства. А у нас, с нашими территориями, с нашими демографическими проблемами это проблема проблем, вопрос вопросов, абсолютно приоритетная вещь. Сохранить жизни и здоровье людей, потом остальные проблемы мы решим. Все потом к этому приложится", — сказал президент.

Полное интервью Владимира Путина о работе во время пандемии смотрите в специальном выпуске программы "Москва. Кремль. Путин" 28 июня в 22:00 на телеканале "Россия 1".