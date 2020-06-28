Путин назвал российскую систему здравоохранения гибкой и мобилизационной

Готовность к таким событиям, как пандемия, — результат системной работы предыдущих десятилетий, и российская система здравоохранения проявила себя как гибкая и мобилизационная, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Заранее совсем быть готовыми к таким событиям можно только в результате системной работы предыдущих лет. Даже не лет, а целых десятилетий. Это зависит от самой системы здравоохранения", — отметил глава государства.

"Несмотря на все наши преобразования, целесообразность которых часто подвергалась сомнениям, все-таки сохранено было главное. Наша система — можно с этим соглашаться, можно не соглашаться, но это факт, который свершился, — оказалась гибкой и мобилизационной", — подчеркнул он.

У российских специалистов "очень хороший уровень подготовки". "Мы знаем, мы все время говорим об этом, что узких специалистов не хватает, что нужно поднимать уровень подготовки медицинских кадров. Но в целом оказалось, что наша страна, конечно, отвечает вызовам, с которыми столкнулся весь мир", — сказал президент.

Однако это не значит, что других проблем нет, работа над улучшением ситуации в первичном звене здравоохранения продолжится.

"Мы достаточно много ресурсов направили сейчас на борьбу с эпидемией. Создали много дополнительных мест, построили даже новые клиники. То, что создано специально для борьбы с коронавирусом, даже создано на временной основе, я рекомендовал многим нашим коллегам в регионах это сохранить", — сообщил Путин.