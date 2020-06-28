Коронавирус в Россию привезли из Италии

Первый случай коронавируса, зафиксированный в России, был привезен из Италии. Об этом в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Из Китая завозных случаев не было, у нас первый случай из Италии, то есть у нас европейский завоз инфекции", — сообщила она.

Голикова отметила, что первые полтора месяца были самыми страшными с эмоциональной точки зрения. "Потому что в очень короткий период времени уместилось большое количество событий. Я сейчас так эмоционально говорю, потому что мы все это очень эмоционально переживали", — рассказала вице-премьер.

По ее словам, одновременно делалось очень многое, и все нужно было успеть. "Если бы мы не успевали их делать, то тогда мы бы себе этого не простили", — пояснила Голикова.

Президент России Владимир Путин отметил, что власти нашей страны "вовремя среагировали на то, что в мире происходит".

"И пункты пограничного перехода были закрыты, мы договорились с нашими китайскими друзьями о том, что мы будем действовать таким образом. В целом мы заблаговременно начали готовиться к возможному широкому распространению инфекции, и это дало свои результаты", — рассказал глава государства.

Несмотря на то, что поначалу полная угроза инфекции не осознавалась, Россия сразу среагировала на происходящее в мире.

"Возьмите то, что в Африке происходило с эпидемией Эбола – тоже казалось, что это очень далеко и нас не касается. Но наши ученые в наших ведущих научных центрах начали активно работать над вакциной. И наша вакцина против Эболы оказалась самой, пожалуй, эффективной в мире. Так же и здесь. Как только опасность такая замаячила на горизонте, мы сразу начали реагировать", — сообщил Путин.