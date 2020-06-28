"Бавария" обогнала по числу титулов все вместе взятые клубы бундеслиги

Мюнхенская "Бавария" установила рекорд чемпионатов Германии по футболу по количеству завоеванных титулов. Она выиграла бундеслигу 29 раз с момента ее создания в 1963 году.



После победы мюнхенцев в нынешнем сезоне национального турнира они опередили все остальные клубы страны по количеству чемпионств. Вся остальная футбольная Германия смогла выиграть бундеслигу в общей сложности 28 раз.



Примечательно, что остальные 28 титулов разделены между 11 командами. А самым титулованным клубом после "Баварии" является дортмундская "Боруссия". В современной бундеслиге она побежала шесть раз.