Нет сложного и легкого, есть первоочередное, подчеркнул Путин

Президент во время кризисов не делит проблемы на самые сложные и легкие, а исходит "из тех задач, которые возникают сейчас". Об этом Владимир Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, что для него было самым сложным за время пандемии.

"Я, как правило, когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами, не выделяю, что там самое сложное, самое легкое. Я просто исхожу из тех задач, которые возникают сейчас. Которые нужно решать в первую очередь", — пояснил Путин.

Во время пандемии первоочередной задачей стала забота о жизни и здоровье граждан, подчеркнул он. "И нужно было принимать решения как можно быстрее, направленные именно на решение этой задачи", — добавил глава государства.

Полное интервью Владимира Путина будет показано 28 июня в 22:00 на телеканале "Россия 1".