28 июня 202013:17

Россияне ежедневно делают 300 тысяч тестов на коронавирус

EPA

Порядка 300 тысяч тестов на коронавирус проводятся в нашей стране ежедневно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Порядка 300 000 только каждый день. Больше, чем Российская Федерация, сегодня еще не сделал никто. Нам удалось избежать большой беды, это очень важно", — подчеркнула Попова.

Она также рассказала, что Россия училась на примере других стран: "На этих горьких, печальных уроках мы на них учились и делали свои выводы".

В специальном выпуске программы "Москва. Кремль. Путин", который выйдет в эфир "России 1" 28 июня в 22:00, будет показано интервью президента РФ о работе во время пандемии.

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