На льготные автокредиты врачам и семьям с детьми выделено 22,5 миллиарда рублей

Государство возместит выпадающие доходы банков, выдающих льготные автокредиты семьям с детьми и медработникам. Необходимые изменения в правила субсидирования кредитных организаций утвердил своим постановлением премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Субсидию получат российские кредитные организации, предлагающие займы со скидкой 10 процентов от стоимости машины семьям, которые воспитывают хотя бы одного ребенка, а также сотрудникам медицинских учреждений и россиянам, сдавшим старый автомобиль в trade-in при приобретении нового. Для жителей Дальнего Востока скидка должна составлять 25 процентов от цены нового автомобиля.

Максимальная стоимость автомобиля, который можно купить с использованием кредитных средств, выросла с 1 миллиона до полутора миллионов рублей. Таким образом правительство хочет сделать современные вместительные автомобили доступными многодетным семьям.

Всего на новую программу в 2020 году направлено 22,5 миллиарда рублей. Программа должна не только помочь с покупкой машины тем россиянам, кто в этом нуждается, но и поддержать российский автопром на фоне пандемии коронавируса COVID-19.