Житель Новосибирска погиб в ДТП, решив прокатиться со случайным знакомым. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент фатальной аварии, произошедшей ночью в пятницу, 26 июня, на Красном проспекте в Новосибирске.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, водитель автомобиля Nissan Bluebird не справился с управлением — легковушку занесло, и она врезалась в столб.

Жертвой инцидента стал 25-летний пассажир иномарки, скончавшийся на месте. Предполагаемый виновник ДТП оказался в больнице с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями.

Местные СМИ сообщают, что водитель и пассажир познакомились незадолго до ЧП. Мужчины вступили в диалог около небольшого кафе, торгующего фастфудом. За хотдогами будущий пассажир разбившейся машины разговорился с водителем и ответил согласием на предложение прокатиться на автомобиле "с хорошей музыкой".

При этом утверждается, что человек, находившийся за рулем транспортного средства в момент столкновения, мог быть в состоянии опьянения, однако официального подтверждения этих сведений нет.