В России прогнозируются рекордно низкие ставки по ипотеке

К концу года средние ставки по ипотеке могут опуститься до исторического минимума – ниже 7% годовых, заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова. В новых кредитах будут смешаны низкая льготная часть и чуть более высокая коммерческая ставки — пояснила она в интервью РБК.

Эксперт считает, что ипотека сейчас интересна и заемщикам, и кредиторам. Однако заемщикам не хватает финансов на покупку жилья, поэтому основным предложением на рынке может стать льготная ипотека с господдержкой. По оценке Ульяновой, доля таких кредитов может возрасти до 50% от общего объема.

Заемщикам более интересна льготная ипотека при покупке вторичного жилья (по итогам I квартала доля "вторички" составила около 70%), однако программа не распространяется на этот сегмент рынка.

Эксперты полагают, что динамика ставки будет зависеть от политики Банка России.