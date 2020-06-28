Талалаев может стать новым тренером "Крыльев Советов". Божовича готовят к отставке

Российский футбольный специалист Андрей Талалаев может возглавить самарские "Крылья Советов" в случае отставки нынешнего главного тренера Миодрага Божовича. Руководство "Крылышек" уже ведет переговоры с черногорцем о расторжении договора.



Между клубом и Божовичем уже достигнута принципиальная договоренность о разрыве контракта. Однако, как сообщает Спортбокс.Ru, единственным препятствием в разрыве отношений является финансовая сторона — 47-летнему тренеру полагаются большие отступные в случае досрочного завершения своей работы в "Крыльях". Теперь этот вопрос будет решаться на совете директоров.



Известно, что Талалаев, в свою очередь, уже беседовал с правительством Самарской области на тему работы в волжском футбольном клубе. Но у него есть и конкурент — это главный тренер "Чертаново" Игорь Оськин.



Предыдущим местом работы Талалаева были подмосковные "Химки", которые он покинул минувшей зимой. На тот момент клуб из Московской области занимал третью строчку.