Путин прокомментировал идею об управлении всем миром

Пандемия – не единственное испытание, посланное человечеству, считает президент РФ Владимир Путин.

Он припомнил, что в средние века человечество страдало от холеры, но при нашей жизни ни одно заболевание, конечно, не получило такого широкого распространения.

Отвечая на вопрос Павла Зарубина, автора программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", президент высказал мысль, что это испытание было послано, чтобы те, кто решил, что управляет миром, убедились, что это не так.

"Не хочется так произносить каких-то грубых слов, неуместно, наверное, будет на широкую публику. Но как-то все привыкли к тому, что все так стабильно, хорошо. Все так сложилось: кто-то чем-то управляет, кто-то считает, что управляет всем миром, а оказалось, что это не так! И вот осознание вот этого обстоятельства, на мой взгляд, чрезвычайно важно", — подчеркнул Владимир Путин.

Интервью главы государства о работе в условиях пандемии смотрите в специальном выпуске программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в 22:00 28 июня.