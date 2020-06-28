Захарова отреагировала на "грязную возню" Коларжа

"Грязной возней", не имеющей никакого отношения к праву, назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова заявления главы района Прага-6 Ондржея Коларжа о подоплеке сноса находившегося там памятника советскому маршалу Ивану Коневу. По словам Захаровой, нахождение памятника в чешской столице регулировалось правовыми актами.

Несмотря на протесты общественности и негативную реакцию со стороны президента Чехии Милоша Земана, 3 апреля памятник Коневу в Праге был снят с пьедестала решением муниципальных властей района Прага-6. Его планируют передать в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги.

Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года, напоминает ТАСС. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Тем временем Коларж в интервью чешскому порталу Parlamentní Listy (перевод портала ИноСМИ) рассказал, что никто не ставил себе задачу "снести Конева". По его словам, власти Праги-6 "сначала сказали русским, что отдадим им памятник, скажем, чтобы он стоял в посольстве, где будет надежно защищен". На это российская сторона несколько раз ответила, что это обязанность чешских властей — охранять памятник.

В 2018 году муниципалитет разместил на памятнике Конева поясняющую табличку. Памятник продолжали осквернять. "Последней каплей", по слова Коларжа, стала демонстрация перед памятником, где "чуть не передрались" толпа из экстремистов и коммунистические активисты. Он не хотел, чтобы памятник вызывал такую бурю страстей и чтобы люди дрались, говорит Коларж, поэтому и распорядился, чтобы памятник демонтировали.