Путин не сомневался, что врачи поведут себя героически

Президент признался, что у него не было сомнений, что российские медики поведут себя героически в условиях пандемии.

"У меня не было ни на минуту сомнения в том, что наши медики будут вести себя именно так героически, как они себя повели. Вот не знаю даже, почему, было чувство абсолютной надёги на этих людей", — рассказал глава государства в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

О героическом поведении врачей рассказала и глава Роспотребнадзора Анна Попова: "Врач, который мог ему (пациенту – прим. ред) помочь, не потратил время на то, чтобы защитить себя. Сначала одеться, а потом помогать. Он сначала помог, а потом уже думал о средства безопасности. Это выбор героя. Он выбрал так. Но для этого он пожертвовал своей жизнью. Героев очень много".