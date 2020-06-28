Путин напомнил о судьбе Карбышева, отметив, что "некогда рассусоливать"

Военным строителям "некогда рассусоливать" – в результате они за предельно короткий срок возвели 16 медицинских центров в стране. Об этом Владимир Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Говоря о военных строителях, президент вспомнил судьбу генерала Дмитрия Карбышева.

"Вот один из героев. Кстати говоря, еще царский офицер, который служил потом Советской Армии. Ему же предложили, когда он попал в плен, службу в Вермахте, причем как специалист, потому что он был крупный специалист по фортификационным сооружениям мирового уровня. Он предпочел мученическую смерть измене Родине. Как известно, его заживо на морозе заливали водой, он просто замерз. Герой! Вот, военный строитель", — сказал Путин.

России удалось воссоздать военно-строительную отрасль, которая почти развалилась в 90-е годы. "Смотрите как эффективно они работают. Просто, что называется, по мановению волшебной палочки 16 центров сразу построили. Меньше, чем за два месяца в некоторых случаях. С иголочки, прям современные центры, с полным оборудованием", — подчеркнул президент.

Отвечая на вопрос, как им это удалось, ведь строительную документацию зачастую утверждают в срок до 16 месяцев, Путин заявил, что военным "некогда рассусоливать насчет этих документов". "Но делают они все качественно", — добавил он.