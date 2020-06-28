Дистанционная работа стала испытанием для президента

Работа в дистанционном режиме для Владимира Путина стала испытанием – об этом глава государства рассказала в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"В известной степени действительно испытание, потому что я люблю общаться с людьми, — признался Путин. — Мне это доставляет внутренне удовлетворение – прямой контакт с людьми. Но я прекрасно понимал, что обстоятельства требуют изменения режима работы, графика работы".

Путин также сообщил, что ввел правило: президент и премьер-министр никогда не летают в одном самолете и никогда не летают на разных самолетах в одно и то же время. "Потому что на нас особая ответственность за положение в стране. И, когда выяснилось, что председатель правительства, к сожалению, заболел… Ну, я просто обязан был действовать очень аккуратно и соответствующим образом выстроить свой рабочий график", — пояснил президент.

Интервью Владимира Путина смотрите в специальном выпуске программы "Москва. Кремль. Путин" 28 июня в 22:00 на телеканале "Россия 1".