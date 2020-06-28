Президент ответил на "не очень зрелые высказывания" недовольных

Президент России Владимир Путин ответил на "не очень зрелые высказывания тех", кто высказал недовольство ограничениями, введенными из-за коронавируса.

"О чем вы думали, когда слышали вот эти недовольные возгласы, что, мол, кому суждено переболеть, те переболеют, а мы-то тут при чем? Наша работа, наша жизнь комфортная, к которой мы привыкли?" – спросил главу государства Павел Зарубин, автор программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Я думаю, что это не очень зрелые высказывания, и мне кажется, что люди, которые так считали и считают, все-таки в конечном итоге согласятся с моей позицией. В конечном итоге все-таки важнее жизнь близких, это соответствует морально-нравственному коду российских граждан", — отметил президент, уточнив, что это не зависит от вероисповедания или национальности.

"Мы все живем на одном пространстве тысячу лет. Когда говорят "Я буду здоров или переболею легко, а там хоть трава не расти" – это такое проявление присущего западу индивидуализма. И те, кто думает иначе, когда увидят, что мы постепенно все-таки выходим из полосы трудностей, в душе тоже согласятся с той позицией, которую я сформулировал", — уверен Путин.

Полностью интервью президента можно будет увидеть в эфире телеканала "Россия 1" 28 июня в 22:00.