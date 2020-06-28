"Он вернулся!" Овечкин начал тренировки с партнерами по "Вашингтону"

Ведущий форвард хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин приступил к тренировкам совместно с партнерами по команде. Официально тренировочные лагеря Национальной хоккейной лиги откроются 10 июля, а сейчас игрокам разрешено тренироваться отдельными группами.

"Он вернулся", – говорится в официальном сообщении "капиталистов" в социальной сети Twitter. Там же опубликовано соответствующее видео. "Вашингтон" наверняка попадет в плей-офф Кубка Стэнли, куда из-за пандемии коронавируса будут делегированы после окончания регулярного чемпионата не 16, а 24 команды.