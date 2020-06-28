Бутсы с гвоздя. Роббен спустя год решил возобновить футбольную карьеру

Голландский футболист Арьен Роббен принял решение вернуться в профессиональный футбол спустя год после своего объявления о завершении карьеры. 36-летний полузащитник продолжит выступления в "Гронингене".



Об этом стало известно после публикации сообщения клубом из Нидерландов в своем Instagram-аккаунте. Роббен уже приступил к тренировкам в команде и проведет с ней предсезонную подготовку.



Накануне Вести.Ru сообщали о том, что Арьен начал тренироваться на базе одного из своих бывших клубов — мюнхенской "Баварии". Уже к тому моменту в его услугах проявлял заинтересованность бразильский клуб "Ботафого", склонявший того к возобновлению своей карьеры.



Напомним, что Роббен начинал свою карьеру как раз в "Гронингене", после чего в его карьере были такие клубы, как ПСВ, "Челси", "Реал" и та же "Бавария".