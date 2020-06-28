Россия провела эксперимент с "роем" истребителей в боевых условиях

Российские военные летчики в боевых условиях испытали применение истребителей Су-35 под управлением самолета пятого поколения Су-57. Пилоты называют такой боевой порядок "стаей или "роем".

Как рассказали ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе, между самолетами в реальном времени велся обмен данными. Для повышения эффективности взаимодействия информационно-управляющая система каждого самолета использовала данные как собственных датчиков, так и датчиков других истребителей.

По словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, Россия и США пытаются создать единую информационную систему управления всеми видами войск. Пока успеха не добилась ни одна страна, так как трудно определить единый формат данных для разных видов и родов вооруженных сил.

Что касается ВВС, отметил Мураховский, в будущем бортовые компьютеры военных самолетов будут получать и обрабатывать информацию от систем ПВО, спутников и наземной техники. Такая интеграция при использовании искусственного интеллекта позволит создать единое информационное поле для земли, воздуха и космоса.