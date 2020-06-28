Россия без политики помогла тем, о ком забыли даже союзники

Владимир Путин считает, что из-за вируса ничего не изменится – пандемия просто подтолкнула некоторые процессы.

"Условно, самое простое – телемедицина. Ну чего – этого не было что ли? Было. Просто условия, в которые мы попали, подтолкнули развитие этих направлений, этих отраслей. В этом смысле, конечно, эта инфекция кое-что изменила. Но она кардинально ничего там не поменяла и не поменяет. Постепенно все вернется на круги своя, но, конечно, определенное качество нашего бытия, оно поменяется", — заявил президент в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1".

С точки зрения политики это подталкивает к тому, что должно прийти понимание важности объединения усилий в борьбе с общими угрозами. "Оно чрезвычайно важно, а наносные вещи, связанные с тем, чтобы любой ценой обеспечить свое доминирование, эти эгоистические подходы к строительству отношений на международной арене — они ведут в тупик. Они не дают возможности эффективно функционировать всему международному сообществу. На мой взгляд, это чрезвычайно важно", — подчеркнул Путин.

Даже если сейчас это не приведет к кардинальным переменам, постепенно это осознание будет накапливаться. "И это количество информации, на мой взгляд, когда-то все-таки должно перерасти в изменение качества отношений на международной арене", — пояснил президент.

Он напомнил, что Россия помогала некоторым европейским странам даже тогда, когда им не помогали даже их ближайшие союзники, и делалось это "не из каких-то политических соображений, а потому что им было тяжело и потому что они нас об этом попросили".

"Мы же не лезли со своими предложениями. Нас попросили – мы ответили. Без всяких соображений политического характера, — подчеркнул Владимир Путин. — Я знал, что людям тяжело. Они попросили поддержать, и мы это сделали – вот и все. И как бы потом ни пытались скомпрометировать вот эти наши, скажем так, благородные действия и порывы – это не удается сделать".

Глава государства добавил, что открытая честная дружеская позиция России понятна на бытовом общечеловеческом уровне, "и она не может не учитываться в будущем политическими элитами".

Полностью интервью, в котором Владимир Путин рассказал Павлу Зарубину о работе в условиях пандемии, выйдет в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" 28 июня в 22:00.