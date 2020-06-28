Доплата врачам за риск: президент не стал драматизировать непонимание коллег

Дополнительные выплаты медикам, работающим с больными коронавирусам, осуществляются за риск, и это пришлось дополнительно разъяснить правительству и чиновникам, которые поняли распоряжение президента по-своему. Об этом Владимир Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Я бы здесь ничего не драматизировал, такое бывает. Ведь мы все люди, да? Я действительно сказал одно: думал так, как это должно быть организовано, и сказал так, как думал. Но некоторые коллеги не так поняли критерии, о которых я говорил", — отметил президент.

Он пояснил, что имел в виду риск, связанный с такой работой – риск для жизни и здоровья, как это бывает в зонах боевых действий.

"Трагические события в Афганистане, допустим. Когда военнослужащий прилетал в Кабул или в какой-то другой город, садился, ехал к месту новой службы и сразу попадал под обстрел. Некоторые погибали сразу. Вот здесь наши медики, когда входят в эту так называемую красную зону, как бы попадают в зону боевых действий, условно говоря. Вот за это я и предложил осуществлять дополнительные выплаты", — рассказал Путин.

Однако "некоторые коллеги поняли это иначе", решив, что это "особый, но тем не менее ткущий режим обычной работы".

"Но это не так. Мне пришлось им разъяснить, все вернулось на круги своя и было организовано так, как я считал нужным, так, как мы и договаривались".

Что касается сбоев выплат врачам, президент не увидел в этом "никакого разгильдяйства". "Там разгильдяйства никакого нет, просто люди по-другому поняли. Но я вас уверяю, все пахали и пашут с утра до ночи. И очень ответственно относятся к своим обязанностям. Меня это не может не радовать", — сказал Путин.

По его словам, в последние месяцы он ни в ком не разочаровался. "Многие коллеги пришли к исполнению своих обязанностей на высших государственных должностях совсем недавно. Но выбор оказался удачным. В общем, все оказались на высоте положения, проявили себя как грамотные специалисты, очень ответственные люди", — подчеркнул президент.

Интервью с главой государства о работе в условиях пандемии выйдет в специальном выпуске программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" 28 июня в 22:00.