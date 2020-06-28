Спасатели справились с разгерметизацией газовой скважины на Кубани. Видео

Незадолго до полуночи в субботу, 27 июня, в районе хутора Ханьков в Славянском районе Краснодарского края произошла разгерметизация газовой скважины, вызвавшая утечку газа, об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, специалисты благополучно провели работы по глушению скважины водяным столбом и глиняной смесью, и в настоящее время приступили к замене запорной арматуры, которая и вышла из строя.

В ликвидации последствий ЧП участвовали более 80 человек и два десятка единиц техники.

К счастью, обошлось без возгорания газа, в результате инцидента никто не пострадал. Из населенного пункта, расположенного в километре от места инцидента, были эвакуированы несколько жителей.