Украинский журналист, желавший русскоязычным "исчезнуть как вид", признался в ненависти к родине

Журналист и телеведущий из Львова Остап Дроздов публично признался в ненависти к своей стране. Так, Дроздов заявил, что ненавидит Украину из-за "придурков", которые там живут и которые проголосовали на выборах за "обитателя дна".

"У меня есть основания ненавидеть свою собственную страну, потому что я в ней несчастлив. Я ее гражданин, я тут вырос и сформировался, я все эти 30 лет глобально несчастливый человек", — цитирует высказывание журналиста РИА Новости.

По мнению Дроздова, единственная цель существования независимой Украины — быть антиподом России. "Она всегда может быть независимой, но пророссийской, но тогда это не Украина", — сказал он.

Дроздов и раньше позволял себе скандальные высказывания. Так, ранее он пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса, называл их "животными", недостойными гражданства.

В другом выступлении журналист назвал украинцев "паскудным и орусевшим" народом, предсказал, что при таком подходе Украина скоро превратится в Малороссию. Он также называл украинцев и "нацией болванов", за то, что они якобы сидят у телевизоров, а книг не читают. Русскоязычное население страны Дроздов называл "залогом войны" и подчеркивал, что такие люди "должны исчезнуть как вид".

А туристам, приезжающим во Львов, ведущий предложил изучать украинский язык, чтобы им владеть, или разворачиваться и ехать на вокзал. Он даже похвастал, что специально указывал неверную дорогу, если туристы и гости города задавали вопрос на русском языке.