"Родилась нежность!" Овечкин и Шубская отмечают месяц рождения сына

Известный российский хоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия справляют первый месяц со дня рождения второго сына Ильи. Шубская разметила в социальной сети Instagram фотографию, где она с ребенком на руках и мужем делает трогательное селфи.

Внимание 34-летнего Овечкина сейчас разделилось между клубом "Вашингтон Кэпиталз", которому скоро предстоит скорое возобновление сезона, и семьей, в которой теперь двое сыновей – 5-летний Сергей и месячный Илья. Незадолго до его появления на свет Александр так сказал об отцовстве: "Когда я впервые взял на руки маленького Сережу, во мне родилась невероятная нежность. Нежность, которая переполняет и делает нас по-настоящему сильными".