Наставник ЦСКА Гончаренко вернулся к своим обязанностям спустя неделю отсутствия

Главный тренер московского футбольного ЦСКА Виктор Гончаренко вернулся в расположение клуба и готов приступить к исполнению обязанностей. 28 июня он провел восстановительную тренировку. Об этом сообщает официальный сайт "красно-синих".



Белорусский наставник отсутствовал в команде неделю. Он уехал из команды сразу после крупного поражения "армейцев" в матче 23 тура российской премьер-лиги от "Зенита" (0:4). Сообщалось, что наставник подал в отставку. Однако руководство столичного клуба ее не приняло.



В итоге, специалист вернулся из Белоруссии в Россию 26 июня и присутствовал на матче 24 тура РПЛ против "Динамо" (0:0) в качестве зрителя. В это время командой руководил старший тренер Сергей Овчинников.