"Угрозы утечки отходов нет": в "Норникеле" прокомментировали инцидент на Талнахской обогатительной фабрике

В "Норникеле" прокомментировали инцидент с несканкционированным сбросом жидких технологических отходов, произошедший на Талнахской обогатительной фабрике.

"Слив оборотной фоды на ТОФ остановлен", — сообщила пресс-служба компании. По ее информации, производилась откачка "осветленной технической воды на прилегающую территорию", поскольку она вытекала через границу отстойника.

"Угрозы утечки отходов (хвостов обогащения) нет", — подытожили в компании.

На месте происшествия работают полицейские, сотрудники областного Следственного комитета, прокуратуры и представители Росприроднадзора.