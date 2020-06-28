Число случаев заражения новой инфекцией превысило 10 миллионов

Университет Джонса Хопкинса в воскресенье сообщил о преодолении планки в 10 миллионов случаев заражения COVID-19 во всем мире. По данным ученых, собранных из отчетов властей всех уровней, СМИ и других открытых источников, опасной инфекцией заразились 10 001 527 человек. От коронавируса скончались почти полмиллиона больных, справились с болезнью 5 065 869 пациентов.

Тяжелая ситуация с распространением коронавируса сохраняется в США. За сутки в этой стране выявлено 42 597 новых случаев заражения​​​. Два дня подряд показатель превышает отметку в 40 тысяч.

В США с момента начала пандемии заразились 2 510 323 человек. Из них скончались 125 539 больных.

Актуальную информацию по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в России можно узнать на стопкоронавирус.рф.