Ушаков оспорил решение суда о снятии с должности мэра Риги

Депутат Европарламента от партии "Согласие" Нил Ушаков не согласен с отстранением от должности мэра Риги и обжаловал решение суда, посчитавшим такое отстранение законным.

Апелляцию Ушаков направил в середине мая, дата заседания пока не назначена, сообщает BNS.

В апреле Административный районный суд Риги отстранил иск Ушакова, в котором он оспаривал решение министра охраны среды и регионально развития Юриса Пуце.

Пуце в 2019 году воспользовался своими полномочиями под надзору за главами латвийских самоуправлений и отстранил Ушакова от должности за многочисленные нарушения. Ушаков отверг все обвинения в мошенничестве и заявил, что отстранение произошло по политическим мотивам. "Если министр считает, что компенсация за бесплатный проезд, например, для школьников является мошенничеством, то трудно что-либо еще к этому добавить, — написал политик в своем Facebook. — Человеку, который создавал партию за счет денег от игорного бизнеса, мошенничество мерещиться должно всюду".