Эксперт призвал смягчить правила заезда в санатории

Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков предлагает отменить требование администраций санаториев предоставлять при заезде справку об отсутствии контактов с заразившимися коронавирусом в течение предшествующих 14 дней.

По его мнению, в этом случае возникает "вопрос достоверности": как именно будут проверять, был ли контакт; а что делать, если контакт был, но человек об этом не знал?

Волков напомнил, что правила и так уже сильно смягчены. Но представляется целесообразным, чтобы положение о справках также было пересмотрено, пишет ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор отменил требование о том, чтобы отдыхающие предъявляли в санаториях справку об отрицательном тесте на коронавирус. Вместо этого решено было ввести документ об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда.

Как отметил Волков, это даст отдыхающим возможность сэкономить, потому что они сдавали тесты за свой счет. Тем не менее перед поездкой в санаторий посетить врача все равно необходимо, добавил он.