Леонид Федун пожертвовал 9 млн рублей на памятник легенде "Спартака" Черенкову

Владелец футбольного "Спартака" Леонид Федун помог болельщикам команды собрать необходимую сумму на памятник бывшему нападающему "красно-белых" и сборной СССР Федору Черенкову.



В 2017 году фанатское объединение спартаковцев "Фратрия" объявило о старте сбора средств на создание монумента в честь одного из легендарных игроков клуба. Как сообщает Спорт24.Ru, Федун откликнулся на инициативу и пожертвовал 9 миллионов рублей.



Черенков скончался в возрасте 55 лет 4 октября 2014 года. Был похоронен на Троекуровском кладбище, где 28 июня 2020 года и был установлен памятник.



В составе "Спартака" он становился трехкратным чемпионом СССР, еще по одному разу выигрывал чемпионат и кубок России, а также является рекордсменом команды по количеству сыгранных матчей (494 игры).Также у него 121 гол за "красно-белых".