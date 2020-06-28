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Коронавирус 5 минут назад

28 июня 202015:33 Марина Громова

Собянин – москвичам: надо привыкать к нормальной жизни

Собянин – москвичам: надо привыкать к нормальной жизни

О том, как городские власти оценивают последствия снятия ограничений, а также о том, почему Москву назвали одним из городов-лидеров в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" мэр столицы Сергей Собянин.

Головокружительные трюки на велосипедах, кульбиты на батутах и новые рекорды на скалодроме. Москва не оживает — Москва снова живет полной жизнью. В "Лужниках" — первый после отмены изоляции праздник спорта. Так в столице отметили всероссийский День молодежи.

"Москва, конечно, молодежный город: 2,5 миллиона человек от 14 до 30 лет — это целая страна молодежная, — говорит Собянин. — Город старинный сам по себе, но мы стараемся сделать его живым, жизнерадостным. И, собственно, это и определяет, молодежный город или нет. Даже не количество людей молодого возраста, а сама атмосфера. Тысячи спортивных площадок — во дворах, скверах, парках. Экстрим-парки, программы трудоустройства. Конечно, пандемия, все эти ограничения как-то взяли и на какое-то время обнулили эту красивую историю. Но теперь, видите, бурно возвращаются спортивные сооружения в парки, скверы. Я думаю, молодежное движение, спорт быстро восстановятся в городе".

И потенциал для этого только растет. На этой неделе в районе Северный открылся уникальный Центр современного пятиборья.

"Это один из крупнейших в Европе центров — может быть, даже самый крупный, — где под одной крышей собраны все виды пятиборья. Это и бассейн прекрасный, 50-метровый, профессиональный, и конкур, и стрельба из лука, и фехтование. Он, конечно, будет работать и на поселок Северный, на жителей, которые будут больше заниматься спортом", — говорит мэр Москвы.

Заниматься спортом вновь можно в фитнес-центрах и на площадках для воркаута. Возобновили работу бассейны. Москва вступила в третий этап снятия ограничений. Рестораны и кафе открыли внутренние залы, в обычном режиме заработали детские сады.

"Сложно детским садам адаптироваться в настоящее время. Это особые требования к персоналу, к педагогам, воспитателям, нянечкам. Это масочный режим, перчатки, необходимость чаще дезинфицировать все. Разделить потоки ребятишек, чтобы они не пересекались. Целый ряд других требований. Это дополнительная сложная нагрузка. Сейчас как раз период адаптации происходит", — отмечает мэр.

Несмотря на то, что большинство ограничений сняты, количество людей в парках, на улицах, в общественном транспорте увеличилось в разы, ухудшения ситуации с коронавирусом нет. Да, по-прежнему появляются новые заболевшие, но их в разы меньше.

"Многие даже потирали ручки, говорили: вот, смотрите, преждевременно все сделали, не надо было этого делать, вот сейчас что-то ужасное будет. Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики, прошли ситуацию, когда была крайняя опасность, что мы опять взлетим наверх. За последнюю неделю уменьшается количество выявленных вновь зараженных. Снижается количество госпитализированных, тяжелобольных, которые на ИВЛ находятся, которые заболели пневмонией, — объясняет Сергей Собянин. — Когда начинают рассуждать вокруг одного показателя — сегодня он был такой, сегодня на 20 человек больше, меньше — надо смотреть все-таки более длительный период. И не один показатель, а сразу целый ряд, по которым видно, куда двигается ситуация. Я должен сказать ответственно, что сегодня ситуация улучшается неделя за неделей. Сейчас многие психологически сопротивляются открытости. Это кажется настолько непривычным и даже рисковым — что отчасти верно, конечно. Но все равно надо привыкать и к нормальной жизни. При этом, конечно, надо сохранять меры предосторожности, которые предписаны санитарными врачами".


Согласно исследованиям авторитетной международной компании BCG, система принятых в Москве мер по борьбе с коронавирусом вошла в перечень лучших мировых практик. Мы — среди городов-лидеров, сумевших взять пандемию под контроль.

"Конечно, во многом то, что происходило в Москве, с точки зрения управляемости процессом было основано на международном опыте, который мы видели и адаптировали к Москве. Каждодневная четкая поддержка президента, правительства России, граждан, москвичей и, конечно, нашего замечательного медицинского сообщества. Все это вместе дало тот эффект, который можно действительно считать одной из лучших практик сегодня. Мы начали принимать меры намного раньше, чем многие другие города, которые проходили примерно такую же ситуацию", — констатирует мэр.

Под запретом пока остаются массовые мероприятия — концерты, фестивали. В театрах зрительные залы пока пустуют, но артисты уже начали готовиться к новому сезону.

Текст: "Вести-Москва"

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