Под Петербургом водители устроили противостояние с любителем езды по обочине. Видео

Очевидцы запечатлели на видео дорожный конфликт, вспыхнувший в субботу, 27 июня, в пробке на Приозерском шоссе в окрестностях Санкт-Петербурга.

Как рассказали очевидцы, автомобилист попытался объехать затор по обочине, однако натолкнулся на противодействие других участников движения, один из которых перекрыл ему путь своей машиной.

После этого несколько водителей сцепились друг с другом – мужчина попытался встать перед легковушкой, а его оппонент "двигал" человека своей машиной. Затем в ход пошел газовый баллончик.

Свидетели инцидента не уточняют, пострадал ли кто-то из участников противостояния, и обращались ли конфликтующие в правоохранительные органы.