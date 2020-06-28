Конте напомнил Меркель о бухгалтерских книгах

Предложение Ангелы Меркель по использованию Европейского стабилизационного механизма ESM и получению кредита по выгодной ставке вызвало в Италии бурное негодование, а премьер Джузеппе Конте дал понять, что его стране не нужны указания из Германии.

Конте подчеркнул, что во взглядах Меркель изменений не произошло, но он сам ведет бухгалтерские книги. Италия подготовит план по санации к сентябрю.

Ранее было опубликовано интервью Меркель, в котором она говорила, что Евросоюз может оказать помощь Италии, пострадавшей от коронавирусного кризиса. Стабилизационные механизмы для того и создавались. Но выбор, конечно, остается за Италией, передает Die Welt.

В самой Италии коалиционное правительство разделилось: "Движение 5 звёзд" выступает против, Демократическая партия – за.

Каждая страна валютного союза может получить через ESM кредит по выгодной процентной ставке в объеме 2% ВВП этой страны. Но до сих пор интереса к этому механизму правительства не проявляли, опасаясь спекуляций.