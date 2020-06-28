В Ингушетии преступники расстреляли машину с полицейским, пострадали два человека

Поздним вечером в субботу, 27 июня, в селе Сурхахи Назрановского района Ингушетии неизвестные обстреляли из автоматического оружия автомобиль, в салоне которого находились два человека.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, в результате нападения пострадал водитель расстрелянной легковушки и его пассажир – сержант полиции. Оба раненых остались живы и были госпитализированы.

Известно, что в момент ЧП правоохранитель не был при исполнении служебных обязанностей – с мая текущего года он числился на больничном.

Сотрудники управления Следственного комитета по Ингушетии возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство и незаконного оборота оружия.