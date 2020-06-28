Лишенный прав водитель наехал на побитого человека в Твери и скрылся

Полицейские опубликовали видео наезда на побитого человека и беседу со скрывшимся с места происшествия водителем.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 июня, ранним утром. Двое мужчин избивали третьего и повалили его на асфальт, после чего незнакомый им 27-летний водитель на легковушке наехал на лежащего на дороге. А затем скрылся с места аварии.

Вскоре приехали медики, осмотрели пострадавшего и, оказав ему необходимую помощь, отпустили домой.

Полицейские, в свою очередь, разыскали и задержали водителя. Выяснилось, что виновник аварии ранее был лишен прав за езду в пьяном виде, что не помешало ему пользоваться автомобилем.

Мужчина не смог внятно ответить на несколько простых вопросов и честно сказал, что не знает, как надо действовать при совершении ДТП. Полицейским он сообщил, что скрылся с места аварии, поскольку испугался.