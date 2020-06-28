Путин высказался о болезни Мишустина и их совместном правиле

Президент России Владимир Путин был вынужден перестроить свой рабочий график после того, как премьер Михаил Мишустин заболел коронавирусом COVID-19. Об этом глава государства рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

По словам президента, еще до пандемии коронавируса он ввел правило: президент и премьер никогда не должны летать не только в одном самолете, но и на разных самолетах в одно и то же время.

"Потому, что на нас особая ответственность за положение в стране", — объясняет Путин.

Поэтому, когда выяснилось, что глава правительства заболел, президент "просто обязан был действовать очень аккуратно и соответствующим образом выстроить свой рабочий график".

Михаил Мишустин сообщил президенту по видеосвязи о положительном результате своего теста на COVID-19 30 апреля. Исполняющим обязанности главы правительства на время его лечения был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По словам Путина, он уже не первый год не имеет права даже подумать о том, что могут опуститься руки — тем более, в критической ситуации. Такая ситуация, говорит он, наоборот, должна всех "мобилизовать для решения задач, которые стоят перед страной".

В интервью президент России также рассказал, почему принял решение посетить больницу в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом. По его словам, он хотел на месте посмотреть своими глазами, как все устроено.

"Я всегда, в принципе, так поступал. Везде. Где бы что ни происходило", — сказал Путин.

Слишком рискованным это решение Путин не считает, отметив, что перед тем, как войти в красную зону больницы, проконсультировался со специалистами и выяснил максимально безопасный способ сделать это и был "соответствующим образом экипирован".

К тому же и премьер Мишустин тогда еще не болел, так что "определенная степень свободы поведения в высшем эшелоне" у президента, по его словам, была. Хотя от похода в красную зону его и пытались отговорить, однако, как и в случае с поездками Путина в зону боевых действий на Кавказе, президент счел риск оправданным.

"Мне нужно было там быть", — объяснил он.

Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посещали больницу в Коммунарке 24 марта. Через неделю, 31 марта, у главврача больницы Дениса Проценко был обнаружен коронавирус. На период лечения тот отправился в самоизоляцию, руководя клиникой и консультируя дистанционно.

1 апреля Владимир Путин впервые встретился с членами правительства в новом дистанционном формате: глава государства провел совещание с членами кабинета министров в режиме онлайн видеоконференции из своей резиденции в Ново-Огарево.

Полностью интервью президента программе "Москва. Кремль. Путин" можно будет увидеть в эфире телеканала "Россия 1" 28 июня в 22:00.