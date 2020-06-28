Фанаты атаковали футболистов "Дебрецена" после вылета команды из высшей лиги

Футболисты одного из самых титулованных клубов Венгрии "Дебрецена" подверглись нападению со стороны своих же фанатов после того, как вылетели из высшего дивизиона национального чемпионата.



Поклонники клуба устремились на футбольное поле сразу после окончания заключительного матча "Дебрецена" в сезоне против "Пакши". Встреча завершилась ничьей (1:1), которая не оставила команде шансов на сохранение места в элитном дивизионе.



Едва прозвучал финальный свисток главного арбитра матча, как фанаты устремились к игрокам, начиная снимать с них игровые футболки. Если те противились действиям болельщиков, то доходило до применения силы.



Сначала футбольных "ультрас" остановиться просил диктор по стадиону, однако эффекта это не возымело, и тогда в дело включились полицейские и местный ОМОН. Фанаты убежали от представителей правопорядка обратно на трибуны, после чего ситуация нормализовалась.



Отметим, что "Дебрецен" является одной из самых титулованных команд Венгрии за предыдущие 15 лет, в течение которых она 7 раз становилась чемпионом страны и был участником Лиги чемпионов и Лиги Европы.