Система электронного голосования готова к хакерским атакам

Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в воскресенье сообщил о штатном режиме работы системы электронного дистанционного голосования. Как рассказал представитель штаба в Москве Александр Асафов, субботняя попытка взломщиков проникнуть в систему через компьютер наблюдателя была отслежена и пресечена. Никаких манипуляций с голосованием злоумышленником провести не удалось.

"Система показала себя эффективно, злоумышленникам не удалось повлиять ни на ход, ни на результаты голосования", — заявил Александр Асафов.

В дельнейшем удаленный доступ наблюдателю восстановили, и ход голосования не прерывался.

Как сообщил Асафов, систему голосования на этапе тестирования проверяли на все возможные виды атак. По итогам она стала устойчива к таким попыткам, отметил представитель штаба.

В воскресенье DDoS-атаки из Великобритании и Сингапура на сайт Конституция2020.рф фиксируются с утра. Как сообщили в ЦИК России, 26 июня хакеры атаковали интернет-страницу самого Центризбиркома.

По последним данным, явка на электронном голосовании по поправкам к Конституции в Москве превысила 78 процентов. Общероссийское голосование будет проходить с 25 июня по 1 июля.