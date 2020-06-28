Аксенов отказался просить воду у Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов не будет обращаться к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении подачи воды на полуостров, передает канал "Россия 24". Зеленский может просто взять ручку и подписать документ, у него есть юридическая возможность — это сделать. Но Крым нему обращаться не будет, проживет и так, подчеркнул политик.

Наиболее сложная ситуация сложилась у Симферополя, для него уже построены две нитки водоводов и подается вода из артезианских скважин в Бахчисарайском районе. Нагрузка на обмелевшие водохранилища снизится, когда объем перебрасываемой воды достигнет 55-57 тысяч кубометров в сутки. Режимная подача воды в этом сезоне пока не вводилась.

Ранее 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подачу воды прекратили. А водохранилища естественного наполнения за последний год существенно обмелели.