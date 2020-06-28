Поправки в Конституцию: еще есть время проголосовать

Автор: Дмитрий Киселёв

25 июня началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Свое мнение по этому важнейшему для страны вопросу каждый россиянин может высказать в течение шести дней вплоть 1 июля, который станет основным днем голосования и объявлен в России нерабочим.

Сейчас Россия выходит из пандемии коронавируса, но меры предосторожности на избирательных участках беспрецедентные. Да и шестидневное голосование — тоже из соображений безопасности, чтобы никто на участках не толпился. В Москве и Нижнем Новгороде пошли еще дальше. За поправки можно проголосовать дистанционно. И таким правом в двух городах уже решили воспользоваться более миллиона человек.

А 26 июня Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с членами Общественной палаты нового созыва. Они приняли активное участие в подготовке поправок в основной закон, а сейчас выполняют важнейшую миссию наблюдателей на голосовании.

"Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, "накрутки" явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России", — заявил президент.

А желающие сорвать голосование тоже есть. Хакерские атаки, фейки в соцсетях, провокации на участках...

Автор: Андрей Григорьев

Каждый вечер на каждом участке — одна и та же процедура: бюллетени, собранные за весь день, выкладывают в специальный сейф-пакет, который нельзя открыть, не повредив. А потом еще и запирают под замок. Ни на одном из этапов вмешательство невозможно, все это — под пристальными взглядами наблюдателей, их на каждом участке не меньше пяти человек.

Бесплатные маски, перчатки и даже одноразовые ручки — для каждого голосующего. И на голосование — несколько дней, чтобы не допустить скопления людей на участках. Неделя на голосование — хорошая мера предосторожности. Такое расписание связано прежде всего с рекомендациями эпидемиологов.

"Рисков ни для избирателей, ни для тех, кто будет присутствовать в течение всего рабочего времени на избирательных участках, нет", — заверила Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора.

Без долгих согласований можно пригласить комиссию и на дом, и многие этим воспользовались.

Следуя всем советам врачей, голосуют на стойбищах оленеводов Крайнего Севера. И на круизных лайнерах — те же средства индивидуальной защиты и временные интервалы.

Голосуют военные во всех округах и на самых дальних погранзаставах, даже те добровольцы, на которых сейчас в московском госпитале испытывают вакцину от коронавируса. А в Подмосковье в гражданском на участок приходит министр обороны Сергей Шойгу.

Только за первых три дня — почти 31 миллион проголосовавших, это больше 28% от тех, кто есть в списках. Высокая явка, учитывая, что голосование еще в самом разгаре.

"Это больше, чем мы ожидали. Значит, граждане услышали нас. Услышали, что это безопасно, удобно и можно найти удобное время с восьми утра до восьми вечера в любой из семи дней", — отметила глава ЦИК Элла Памфилова.

Участковые комиссии перерывы делают только на сон. Центризбирком демонстрирует максимальную открытость — здесь даже лифты прозрачные. Ни у кого не должно возникнуть ни малейших сомнений в итогах голосования. Каждый шаг ежедневно — под пристальным вниманием общественности. Наблюдателей — почти полмиллиона — больше, чем когда-либо. ЦИК специально продлил сроки, и записаться в этот корпус можно до 30 июня.

"Количество людей у нас увеличивается каждый день. И мы видим беспрецедентно большое число наших наблюдателей", — сказал Максим Григорьев, руководитель рабочей группы Общественной палаты по общественному контролю за голосованием.

Ситуационный центр Общественной палаты работает круглосуточно, и такие же — с видеонаблюдением -практически в каждом областном центре.

В качестве иностранных экспертов — депутаты парламентов из Сербии, Румынии, Италии, Германии, они тоже объезжают ежедневно по пять-десять участков. "У нас огромный опыт в мониторинге. И организация здесь по всем параметрам на очень высоком уровне", — подчеркнул один из иностранных наблюдателей. "Я видел много голосований по всему миру в качестве наблюдателя. И у меня сложилось впечатление, что здесь все организовано очень хорошо", — сказал другой.

Постоянный контроль и за электронным голосованием. Такая возможность появилась в Москве и Нижегородской области.

"Это тот процесс, на наш взгляд, за которым будущее вообще в сфере голосования во всем мире", — считает Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области.

Дистанционно проголосовали уже почти 900 тысяч пользователей – это 75% от тех, кто зарегистрировался. Подсчет пройдет по особой технологии, взломы или подтасовки исключены.

"Каждый наблюдатель технически может видеть, как складываются голоса. Расшифровать их можно будет только тогда, когда соединятся ключи расшифровки. Мы их разделили на пять частей. И только соединенные ключи могут дать ключ к расшифровке", — пояснил Илья Массух, руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Москве.

Если человек не проголосовал онлайн — неважно, по каким причинам — у него все еще остается возможность прийти на участок. Но попытка проголосовать дважды — административное правонарушение, осознанный выбор совершают только один раз.

"Стабильность, которая наступила в последнее время — может быть, самое главное для нашей страны. И то, что Путин именно этим озабочен, именно стабильностью, что нет никаких внутренних конфликтов, — это, может быть, самое главное. Ну, и плюс, конечно, то, что не трогать границы", — сказал народный артист СССР Василий Лановой.

"Мы голосуем за поправки в основной закон Российской Федерации. И за те поправки, которые имеют очень глубокое мировоззренческое значение. Которое, будучи примененные в жизнь, может привести к очень важным духовным и нравственным последствиям в жизни нашего народа", — заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Центризбирком фиксирует мощные вбросы фейковых сообщений о нарушениях.

"Или откровенная ложь и вранье, или полуправда, вырванная из контекста, или сознательные инсценировки. Я очень философски смотрю на это дело. У нас задача — голосование провести на уровне, не вызывающем сомнения, чтобы и итоги были достоверные, и легитимные. А у них задание – дискредитировать", — рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Момент, когда наблюдатели грузят в машину ящики для голосования, выдают за участок в багажнике. Или вот исчезающие чернила, которыми якобы заполнены авторучки на участках. Но в Сети можно найти и продолжение этого ролика. Постановка, снятая несколько лет назад в Казахстане, за кадром даже говорят по-казахски. То, что, к примеру, пренебрежительно называют голосованием на пеньках и лавочках, — вполне законный новый способ, когда участки со всеми мерами предосторожности оборудованы на придомовых территориях. Участие наблюдателей и санитарные нормы тоже обязательны.

Есть и откровенные фальшивки. Публикуют приказ магаданской фирмы "АгроМагЛесПром", в котором ее работников обязывают прийти на голосование, но такой фирмы уже пять лет как не существует. Или вот участок №33 в тверском городском транспорте.

"Все, как говорится, было бы замечательно, кроме одного. В Твери просто нет участка №33. Элементарный факт-чекинг показывает, что сама история разваливается на глазах в связи с тем, что это ложь с самого начала", — сказал Александр Малькевич, наблюдатель Общественной палаты в специальной территориальной избирательной комиссии по проведению дистанционного электронного голосования.

В памятке для активистов движения "Голос" прямо указано по пунктам: начинайте скандал, продлевайте скандал, если нет нарушений, придумайте. В материалах организации фигурирует даже готовый доклад, в котором – внимание — по итогам голосования значатся не менее 33 тысяч нарушений. Только вот составлен он еще 12 июня, когда голосование даже не начиналось.

"Это было, это есть. Много. Они вот таким залпом выпустили. Это будет. Мы к этому относимся спокойно. Мы будем хватать за руку, бить — извините — их своими разоблачениями. Ставить на место", — заявила Памфилова.

"Один из грантов, который выделен Соединенными Штатами Америки еще в марте, достаточно объемный, порядка пяти миллионов долларов. И вот образуется альянс так называемых независимых наблюдателей по наблюдению за нашим общероссийским голосованием. И там есть движение "Голос", — отметил Андрей Климов, председатель Комиссии совета Федерации по защите государственного суверенитета.

К сегодняшнему дню проголосовали уже многие из тех, кто принимал закон о поправке в Конституцию.

"Все меры безопасности соблюдаются, и это правильно, потому что, к сожалению, обстановка еще тревожная с точки зрения коронавируса", — подчеркнул Сергей Миронов, глава "Справедливой России".

"В этот раз сделано очень удобно, что мы голосуем все 6 дней. Это позволяет людям не скапливаться, не сталкиваться", — сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Необходимо найти время, возможность и поддержать Конституцию, поддержать те изменения, которые мы вносим", — уверен Вячеслав Володин, председатель Госдумы.

И те, кто работал над формулировками новых статей основного закона.

"Очень важно то, что мы сделали добавки к Конституции. Независимо от того, где человек живет в России, маленьком или большом городе, везде, на севере и юге, востоке и западе, он должен получить качественную и доступную медицинскую помощь", — считает Леонид Рошаль, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

"Голосование идет очень активно. Главное — соблюдены все требования закона и требования безопасности. Очень все чисто. Все понятно как-то сделано. Весь процесс занимает не более двух минут", — отметила Талия Хабриева, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию.

"Мы с супругой провели очень хорошее голосование. Все прошло чисто. Я считаю, что это для меня знаковое событие", — признался Павел Крашенинников, председатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию.

О том, что это крайне важный день, говорят и люди на участках: "Мы живем в этой стране. Нам выбирать, по какой Конституции нам жить. Каждый человек, живущий в стране с красивым мощным названием Россия, обязан это сделать".

"То, что здесь прописано и про пенсии, и про природу, и – главное — как мне, человеку, представляющему в некоторой степени культуру, было очень интересно", — отметил заслуженный артист РФ Григорий Лепс.

Мнение граждан страны далеко не формальность. Это еще раз на совещании с Общественной палатой подчеркивает президент6 "Вы знаете, я уже многократно говорил об этом, в целом изменения, которые намечены в Конституцию, они не требуют и не требовали по действующему закону общероссийского голосования. Я посчитал, что это чрезвычайно важно, чтобы люди высказали свое прямое отношение к тем поправкам, которые предлагаются. Только они сами, только наши граждане вправе решать, каким быть нашему основному закону".

Новая редакция вступит в силу, только если "за" будет больше половины из тех, кто пришел на участки. Проголосовать еще есть время, главная дата — 1 июля, в этот день в стране объявлен выходной.