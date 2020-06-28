62-летний Виктор Салтыков хочет снова стать отцом

Певец Виктор Салтыков рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о том, что хотел бы еще раз стать отцом.

У певца трое детей: Алиса, Анна и Святослав, но в свои 62 года Салтыков еще полон сил и готов еще раз стать отцом.

"Сына я родил в 51 год. Вырос Святослав, и для меня эти годы были более энергичными, более стимулирующими. Дети — это стимул. Я жену спрашиваю: "Может быть... Ведь Бог любит троицу", – рассказал Салтыков, но прибавил, что все же боится оставить ребенка без отца. Он вспомнил, как ему самому не хватало в детстве отца, который погиб в командировке в Благовещенске, когда Виктору только исполнилось 13 лет.

Младший ребенок Салтыкова Святослав любит заниматься спортом – плавает, ездит на велосипеде. Этому же когда-то научил Виктора отец. Уже потом были большой теннис и подаренная гитара, но первые уроки отца остались в памяти. Своего сына Виктор старается воспитывать так же, хотя компьютерные игры отнимают очень много времени у современных детей.

"Посмотрим…", – пообещал Салтыков подумать о рождении еще одного ребенка.