Тема:

Аварии и ДТП 10 минут назад

28 июня 202015:30

Жесткое ДТП с тремя пострадавшими в Ленобласти попало на видео

vk.com/Тосненское ГИБДД

Три человека получили травмы в результате серьезной аварии в Тосненском районе Ленинградской области, произошедшей вечером в субботу, 27 июня. Как сообщили в полиции, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

 

На записи с регистратора очевидца видно, как автомобиль LADA XRAY вылетел на полосу встречного движения и протаранил Ford Focus. В больнице оказались оба водителя и пассажирка Ford.

В обстоятельствах и причинах инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее по теме

Сейчас

15:15

Система электронного голосования готова к хакерским атакам

13:56

Число случаев заражения новой инфекцией превысило 10 миллионов

13:46

Сайт о голосовании по поправкам атаковали из-за рубежа

12:35

Памфилова отчиталась о явке на голосовании по поправкам

11:41

Расширен список пострадавших от пандемии отраслей

11:20

Российские власти рассчитывают на инфляцию в 4 процента

11:12

Оперштаб представил обновленную статистику по коронавирусу

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президент ответил на "не очень зрелые высказывания" недовольных

Президент ответил на "не очень зрелые высказывания" недовольных

2 часа назад
Система электронного голосования готова к хакерским атакам

Система электронного голосования готова к хакерским атакам

5 минут назад
Путин прокомментировал идею об управлении всем миром

Путин прокомментировал идею об управлении всем миром

2 часа назад
Число случаев заражения новой инфекцией превысило 10 миллионов

Число случаев заражения новой инфекцией превысило 10 миллионов

1 час назад
Путин рассказал о противниках прямых выплат и стройном наборе мер поддержки

Путин рассказал о противниках прямых выплат и стройном наборе мер поддержки

2 часа назад
Путин прокомментировал конспирологические теории о коронавирусе

Путин прокомментировал конспирологические теории о коронавирусе

2 часа назад
Россия провела эксперимент с "роем" истребителей в боевых условиях

Россия провела эксперимент с "роем" истребителей в боевых условиях

2 часа назад
Собянин – москвичам: надо привыкать к нормальной жизни

Собянин – москвичам: надо привыкать к нормальной жизни

7 минут назад
Россия без политики помогла тем, о ком забыли даже союзники

Россия без политики помогла тем, о ком забыли даже союзники

2 часа назад
Памфилова отчиталась о явке на голосовании по поправкам

Памфилова отчиталась о явке на голосовании по поправкам

2 часа назад
Путин напомнил о судьбе Карбышева, отметив, что "некогда рассусоливать"

Путин напомнил о судьбе Карбышева, отметив, что "некогда рассусоливать"

2 часа назад
Расширен список пострадавших от пандемии отраслей

Расширен список пострадавших от пандемии отраслей

3 часа назад
В Норильске остановлен сброс в тундру стоков с обогатительной фабрики

В Норильске остановлен сброс в тундру стоков с обогатительной фабрики

4 часа назад
Актер поневоле. Ко дню рождения Александра Панкратова-Черного

Актер поневоле. Ко дню рождения Александра Панкратова-Черного

2 часа назад
Ренату необходима операция на печени

Ренату необходима операция на печени

26.06.2020 11:52
"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

25.06.2020 16:45
Жесткое ДТП с тремя пострадавшими в Ленобласти попало на видео

Жесткое ДТП с тремя пострадавшими в Ленобласти попало на видео

10 минут назад
Муж Ирины Салтыковой поведал о ее хитрости

Муж Ирины Салтыковой поведал о ее хитрости

14 минут назад
Лидия Михеева: голосование по поправкам контролируют более 500 тысяч наблюдателей

Лидия Михеева: голосование по поправкам контролируют более 500 тысяч наблюдателей

16 минут назад
Фанаты атаковали футболистов "Дебрецена" после вылета команды из высшей лиги

Фанаты атаковали футболистов "Дебрецена" после вылета команды из высшей лиги

27 минут назад
Эксперт призвал смягчить правила заезда в санатории

Эксперт призвал смягчить правила заезда в санатории

37 минут назад
В Ингушетии преступники расстреляли машину с полицейским, пострадали два человека

В Ингушетии преступники расстреляли машину с полицейским, пострадали два человека

47 минут назад
Лишенный прав водитель наехал на побитого человека в Твери и скрылся

Лишенный прав водитель наехал на побитого человека в Твери и скрылся

48 минут назад
Ушаков оспорил решение суда о снятии с должности мэра Риги

Ушаков оспорил решение суда о снятии с должности мэра Риги

53 минуты назад
Леонид Федун пожертвовал 9 млн рублей на памятник легенде "Спартака" Черенкову

Леонид Федун пожертвовал 9 млн рублей на памятник легенде "Спартака" Черенкову

1 час назад
Под Петербургом водители устроили противостояние с любителем езды по обочине. Видео

Под Петербургом водители устроили противостояние с любителем езды по обочине. Видео

1 час назад
Украинский журналист, желавший русскоязычным "исчезнуть как вид", признался в ненависти к родине

Украинский журналист, желавший русскоязычным "исчезнуть как вид", признался в ненависти к родине

1 час назад
"Джокович, умри!" Первую ракетку мира проклинают в Хорватии

"Джокович, умри!" Первую ракетку мира проклинают в Хорватии

1 час назад
Наставник ЦСКА Гончаренко вернулся к своим обязанностям спустя неделю отсутствия

Наставник ЦСКА Гончаренко вернулся к своим обязанностям спустя неделю отсутствия

1 час назад
"Родилась нежность!" Овечкин и Шубская отмечают месяц рождения сына

"Родилась нежность!" Овечкин и Шубская отмечают месяц рождения сына

2 часа назад
Доплата врачам за риск: президент не стал драматизировать непонимание коллег

Доплата врачам за риск: президент не стал драматизировать непонимание коллег

2 часа назад
В стихах про атаку монахов-каратистов Шнур сравнил Собчак с Норрисом

В стихах про атаку монахов-каратистов Шнур сравнил Собчак с Норрисом

2 часа назад
Дистанционная работа стала испытанием для президента

Дистанционная работа стала испытанием для президента

2 часа назад
Россияне ежедневно делают 300 тысяч тестов на коронавирус

Россияне ежедневно делают 300 тысяч тестов на коронавирус

2 часа назад
Путин не сомневался, что врачи поведут себя героически

Путин не сомневался, что врачи поведут себя героически

2 часа назад
Президент сдает тесты на коронавирус раз в 3-4 дня

Президент сдает тесты на коронавирус раз в 3-4 дня

2 часа назад
Путин рассказал, почему пошел в красную зону в Коммунарке

Путин рассказал, почему пошел в красную зону в Коммунарке

2 часа назад
Коронавирус в Россию привезли из Италии

Коронавирус в Россию привезли из Италии

2 часа назад
Путин назвал российскую систему здравоохранения гибкой и мобилизационной

Путин назвал российскую систему здравоохранения гибкой и мобилизационной

2 часа назад
Талалаев может стать новым тренером "Крыльев Советов". Божовича готовят к отставке

Талалаев может стать новым тренером "Крыльев Советов". Божовича готовят к отставке

3 часа назад
Оперштаб представил обновленную статистику по коронавирусу

Оперштаб представил обновленную статистику по коронавирусу

3 часа назад
Россия готова поставлять на мировой рынок вакцины, препараты и тесты

Россия готова поставлять на мировой рынок вакцины, препараты и тесты

3 часа назад
От пандемии до кризисов 90-х: Путин рассказал, как принимались трудные решения

От пандемии до кризисов 90-х: Путин рассказал, как принимались трудные решения

4 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 28 июня 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 28 июня 2020 года

4 часа назад
После боя – в больницу. Порье и Хукер госпитализированы

После боя – в больницу. Порье и Хукер госпитализированы

5 часов назад
Подозреваемый в стрельбе в Walmart в Калифорнии ранен и находится в больнице

Подозреваемый в стрельбе в Walmart в Калифорнии ранен и находится в больнице

10 часов назад
Не рак ли это? Доктор Мясников рассказал, как распознать опасные родинки

Не рак ли это? Доктор Мясников рассказал, как распознать опасные родинки

11 часов назад
Первые подробности о казахском мультфильме "Еркетай"

Первые подробности о казахском мультфильме "Еркетай"

26.06.2020 09:23
Захарова отреагировала на "грязную возню" Коларжа

Захарова отреагировала на "грязную возню" Коларжа

2 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку