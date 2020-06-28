Жесткое ДТП с тремя пострадавшими в Ленобласти попало на видео

Три человека получили травмы в результате серьезной аварии в Тосненском районе Ленинградской области, произошедшей вечером в субботу, 27 июня. Как сообщили в полиции, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

На записи с регистратора очевидца видно, как автомобиль LADA XRAY вылетел на полосу встречного движения и протаранил Ford Focus. В больнице оказались оба водителя и пассажирка Ford.

В обстоятельствах и причинах инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов.