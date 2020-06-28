Мясников посоветовал спрятать кухонную утварь

Доктор Александр Мясников посоветовал гипертоникам спрятать подальше привычный атрибут кухонной утвари – солонки. В эфире телеканала "Россия 1" он рассказал, что страдающие от высокого кровяного давления зависимы от соляного режима. И привел парадоксальный факт — те, кто потребляет много соли, рискуют со временем стать гипертониками.

"Братья и сестры гипертоники! Давайте забудем про солонки! Солонки в доме не должно быть!" – призвал Мясников и занес в запрещенные для гипертоников продукты соленую рыбу, супы, колбасы и другие копчености, не говоря уже о пицце и тем более чипсах. "Давайте селедочку оставим на один раз – по субботам!" – разрешил он единственное послабление.

Говоря об известном постулате "Еда – это лекарство", Мясников посоветовал гипертоникам включать в рацион побольше бобовых (сою, горох, чечевицу, горох), зеленых овощей и сухофруктов, которые содержат много калия, свежую рыбу и морепродукты, а также ягоды.

Ранее Мясников рассказал, что пить в жару многие запрещенные врачами напитки все-таки можно.